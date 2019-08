Downton Abbey, le prevendite superano quelle di C'Era Una Volta a Hollywood

Deadline riporta che, secondo gli ultimi dati di mercato, l'attesa per l'esordio di Downton Abbey - Il Film si fa sempre più febbrile, con le prevendite di Fandango che hanno superato quelle di C'Era Una Volta a Hollywood.

Mentre tutti parlano dell'arrivo di It: Capitolo Due, infatti, il sequel cinematografico dell'acclamata serie televisiva potrebbe far registrare ottimi dati al botteghino: la coproduzione Carnival Film&TV e Perfect World ha superato, in termini di prevendite, anche le cifre preliminari di Mamma Mia! Ci Risiamo, che fece registrare un week-end d'apertura da $34,9 milioni di dollari. Il film di Tarantino, lo ricordiamo, ha debuttato con $41 milioni.

Secondo i dati di mercato, le spettatrici donne vanno generalmente al cinema in gruppo e pianificano in anticipo le loro visite al multiplex, e in effetti è proprio quello che queste massicce prevendite per Downton Abbey suggeriscono.

"Nella sua serie televisiva in cinque stagioni, Downton Abbey ha ottenuto un incredibile seguito globale", afferma il direttore editoriale di Fandango Erik Davis. "Le vendite del primo giorno sono tra le migliori che abbiamo visto per qualsiasi film quest'anno. Senza dubbio, ai fan sono mancati i loro personaggi preferiti e ora sono super entusiasti di rincontrarli nel film in uscita.”

Inoltre, Fandango ospita un concorso a premi di ticketing in cui ogni acquisto VIP viene inserito per avere la possibilità di vincere la sceneggiatura del film di Downton Abbey firmata dal cast.

