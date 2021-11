Downton Abbey: A New Era, il primo teaser del film sequel tratto dalla celebre serie tv

Siete pronti per entrare in una nuova era? È arrivato il primo teaser del sequel cinematografico di Downton Abbey, il nuovo film ispirato alla celebre serie tv ideata da Julian Fellowes.

Sembrava essere una giornata come tante, ma questo mercoledì è appena diventato un po' glamour con il teaser e le prime immagini di Downton Abbey: A New Era.

L'anticipato sequel del fortunato film di Downton Abbey uscito nel 2019, la cui produzione era stata già annunciata nei primi mesi del 2020, ha effettivamente dato il via alle riprese solo un anno dopo, inizialmente con l'obiettivo di uscire nelle sale in tempo per il Natale.

Tuttavia, l'uscita di Downton Abbey A New Era, questo il titolo ufficiale della pellicola, è stata poi spostata per la primavera 2022, allontanando di un po' il ritorno dei Crawley sullo schermo.

Ma ora eccoli qui, in tutto il loro splendore e la loro eleganza, che si presentano di nuovo davanti ai fan con un breve teaser e delle prime immagini ufficiali (che trovate cliccando sul link fonte in calce alla notizia).

Nel film diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes vedremo, oltre ai soliti volti noti (salvo Lily James che, per impossibilità di conciliare i tempi delle riprese con i suoi impegni, non tornerà a interpretare la cugina Rose), faremo anche la conoscenza delle new entry interpretate da Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Downton Abbey: A New Era arriverà il prossimo marzo sugli schermi, mentre un full trailer dovrebbe arrivare questo settimana.