Downton Abbey: A New Era, rimandata a maggio l'uscita del sequel

Lo studio Focus Features ha annunciato che sarà posticipata l'uscita in sala del film Downton Abbey: A New Era, l'atteso sequel della pellicola del 2019, che a sua volta dava seguito alla celebre serie britannica. Il debutto del film nelle sale italiane era atteso per il 24 marzo.

La data d'uscita di Downton Abbey: A New Era è stata dunque ufficialmente rimandata: il film debutterà il 29 aprile nelle sale britanniche e il 20 maggio nei cinema statunitensi. Non è ancora nota al momento la data d'uscita in Italia.

Pochi mesi fa avevamo visto il primo teaser di Downton Abbey: A New Era, con il ritorno della famiglia Crawley nel film sequel, la cui produzione è stata ostacolata dalla pandemia: l'inizio delle riprese era stato annunciato a inizio 2020, ma il primo ciak non è arrivato prima di aprile 2021. Di conseguenza, l'iniziale previsione di un'uscita nel periodo natalizio a fine 2021 era inevitabilmente slittata alla primavera del 2022, fino a questo nuovo posticipo.

Il film diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes vedrà il ritorno dei volti già noti ai fan, eccezion fatta per Lily James, che non è tornata a interpretare la cugina Rose a causa di altri impegni lavorativi. Inoltre, i fan hanno notato un grande assente nel teaser di Downton Abbey 2: si tratta di Matthew Goode, che interpreta Henry Talbot, il marito di Lady Mary.

Nel nuovo film di Downton Abbey faremo anche la conoscenza di alcune new entry, interpretate da Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï.

E se i dettagli sulla trama del film sono ancora pochi, di recente lo sceneggiatore Julian Fellowes ha dichiarato che la Lady Mary interpretata da Michelle Dockery continuerà ad avere un ruolo centrale, in quando madre del prossimo Conte di Grantham: "Come sappiamo dall'ultimo film, Mary non è formalmente a capo della famiglia, ma di certo è lei che manda avanti tutto" ha dichiarato Fellowes. "Stiamo provando a segnare un cambiamento, il fatto che i Crawley di Downton sono quasi negli anni '30, appena all'inizio del mondo moderno".