Downton Abbey: A New Era, Elizabeth McGovern: 'È stato proprio come girare la serie'

Se chiedete a Elizabeth McGovern che differenza c'è tra il girare i film di Downton Abbey e la serie tv... Beh, non e ne saprà trovare molte, anzi, praticamente nessuna. Ma vediamo perché.

I Crawley stanno per tornare nel secondo film sequel della serie tv Downton Abbey, lo show ideato da Julian Fellowes che ha conquistato i fan di tutto il mondo, e i suoi protagonisti sono adesso impegnati a promuovere l'arrivo di Downton Abbey: A New Era.

Ma l'interprete di Lady Cora, Elizabeth McGovern, non ci ha trovato poi tante differenze nel passare dal piccolo al grande schermo, specialmente in fase di riprese.

"La cosa divertente è che la sensazione è praticamente la stessa [che nel girare la serie tv]" ha spiegato l'attrice in una recente intervista "Magari potevo pensare che che gli snack sul set del film potessero essere migliori... Ma no, non lo erano. Ed eravamo nella stessa casa, abbiamo alloggiato nello stesso bed & breakfast nelle vicinanze di Highclere Castle".

E anche se "Il film sembrava un'impresa molto più grande, più costosa e ambiziosa della serie tv, ma all'atto pratico, nel girarlo, le sensazioni sono le stesse. Devi comunque stare lì dove c'è il segno e recitare le tue battute. E per me è stata un po' una sorpresa".

Una sorpresa quasi quanto la popolarità di Downton Abbey, che tutt'oggi McGovern non riesce del tutto a spiegarsi "La gente mi chiede perché lo show ha avuto tutto questo successo nel corso deghli anni, ma non ne ho idea. Non lo capisco. Ma sono estremamente grata. Gli spettatori connettono con la serie per ragioni differenti".

E in attesa del film, noi vi lasciamo con il trailer di Downton Abbey: A New Era.