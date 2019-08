Downton Abbey - Il film, chi è stato l'ultimo attore a riunirsi con il cast?

Dopo la fine della serie nel 2015, Downton Abbey si prepara a sbarcare sul grande schermo portando con sé la carovana di intrecci familiari che tanto ha saputo affascinare nelle sue cinquantadue puntate. Con il film in lizza, Gareth Neame ha rivelato un dettaglio su un interprete che ha atteso a lungo prima di firmare il contratto.

Nata nel 2010 dalla penna dello sceneggiatore Julian Fellowes, la serie a sfondo storico di Downton Abbey ha riscosso un grande successo non solo in madrepatria, riuscendo a conquistarsi uno spazio nella prossima stagione cinematografica con un lungometraggio a lei dedicato.

Le vicende originali narrano la vita della famiglia Grantham, casato nobile dell’Inghilterra novecentesca che lega il suo destino ai cambiamenti sociali e culturali dell’epoca.

La serie infatti stimola il pubblico a scoprire di più sull’evoluzione dell’Europa dalla fine della Belle Époque ai ruggenti Anni ’20, e la versione cinematografica cercherà di recuperare le ultime fila tessute nell’episodio finale.

Gareth Neame, il produttore esecutivo di Downton Abbey, ha rilasciato un’intervista recente in cui si sbottona su un membro del cast che ha preferito prendersi i giusti tempi per tornare di nuovo in scena: si tratta di Maggie Smith, attrice di fama internazionale che ha esordito sul grande schermo alla fine degli Anni ’50.

“In un modo o nell’altro le mancava molto lavorare con il resto del cast”, dichiara Neame. “Quando era completamente sicura che tutti sarebbero tornati in scena, allora è salita a bordo anche lei”.

Anche per Hugh Boneville, l’attore che interpreta Robert Crawley, ritrovarsi ancora una volta tutti insieme sarebbe stata la vera sfida da affrontare, ma oramai tutto è pronto per il 24 ottobre 2019, giorno di uscita del film in Italia.

Nel frattempo i più curiosi possono sfogliare i character posters o godersi il primo trailer ufficiale di Downton Abbey – Il film.