Downton Abbey - Il Film avrà un sequel: la sceneggiatura sarà pronta entro l'anno

Il creatore di Downton Abbey Julian Fellowes aveva aperto all'arrivo di un sequel già nei mesi scorsi già nei mesi scorsi, e ora è arrivata la conferma definitiva da parte del produttore Gareth Neame: il seguito di Downton Abbey - Il film entrerà in lavorazione entro l'anno.

"Abbiamo assolutamente intenzione di realizzare un sequel" ha spiegato Neame durante una recente intervista con Entertainment Tonight. "Nel corso dell'anno faremo prepara una sceneggiatura, e il prima possibile proveremo a riunire tutti gli attori ancora una volta."

Costato appena 13 milioni di dollari, la pellicola dedicata alla celebre serie britannica ha incassato globalmente 192 milioni, di cui quasi 97 milioni nei soli Stati Uniti: si tratta di un record assoluto per la Focus Feature (senza contare l'inflazione), il cui ultimo successo di questa portata risaliva al 2005 con Brokeback Mountain di Ang Lee.

"Come capita per molti sequel, potrebbe volerci un po' prima di vederlo sul grande schermo" ha aggiunto il produttore. "Non vogliamo pubblicarlo a un anno di distanza dal capitolo precedente."

Ambientato dopo gli eventi della stagione finale, Downton Abbey - Il Film ha visto il ritorno di storici protagonisti della serie come Michelle Dockery nel ruolo di Lady Mary, Maggie Smith nei panni della matriarca Violet Crawley, Hugh Boneville in quelli di Robert Crawley ed Elizabeth McGovern nel ruolo di Cora Crawley.

