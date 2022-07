Downton Abbey II: Una nuova era, Universal porta in Italia l'edizione home-video!

Dopo l'esordio su Peacock di Downton Abbey II Una nuova era, il secondo capitolo della saga cinematografica sequel della famosa serie tv arriva in Italia in edizione home-video edita da Universal Pictures.

Downton Abbey II: Una nuova era, già disponibile dal 30 giugno in Digital Download, approda da oggi 14 luglio in Dvd e Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment: l’edizione home video arriva giusto in tempo per trascorrere una serata estiva di cinema insieme a incredibili contenuti speciali esclusivi, per dare al pubblico l’occasione di conoscere meglio i loro personaggi preferiti.

Il tanto atteso ritorno nelle sale di Downton Abbey vede i Crawley e i loro domestici impegnati ad accogliere a Downton una troupe cinematografica stellata in visita alla sontuosa dimora per girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per una grande avventura nel sud della Francia, dove scopriranno un mistero sul passato della Contessa Dowager. Nel film, scritto da Julian Fellowes, ritroviamo il cast originale arricchito da nuovi e interessanti personaggi.

Downton Abbey II - Una nuova era racconta gli sviluppi dei personaggi più amati della saga in un susseguirsi di emozioni, divertimento e humour in cui si ride e si piange. Il film sarà inoltre disponibile anche in un’edizione speciale da collezione in Dvd contenente i due film di Downton Abbey e due libretti fotografici. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Downton Abbey Una nuova era.