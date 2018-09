Downton Abbey: il film tratto dalla serie arriverà ufficialmente nel 2019

Dopo l’annuncio del film tratto dall’acclamata serie Downton Abbey, Focus Features e Universal Pictures International hanno ufficializzato l’uscita della pellicola per il 2019.

Il film sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo a partire dal 13 settembre 2019, mentre arriverà in quelle americane il 20 settembre seguente. “Fin dalla conclusione della serie, i fan di tutto il mondo hanno aspettato di vedere il capitolo successivo della famiglia Crawley. Siamo felici di unire le forze con quest’incredibile gruppo di filmmakers, attori e troupe, guidato da Julian Fellowes e Gareth Neame, in modo da poter portare il mondo di Downton Abbey al cinema il prossimo settembre”, ha dichiarato il presidente di Focus Features, Peter Kujawski.

A scrivere la sceneggiatura del film troveremo il creatore della serie, Julian Fellowes, che figurerà anche come produttore del progetto accanto a Gareth Neame e Liz Tru Bridge. A dirigere il film ci sarà anche un altro nome conosciuto dai fan della serie: Brian Percival (The Book Thief, About a Girl), già dietro alla regia del pilot di Downton Abbey.

La serie televisiva Downtown Abbey si è conclusa nel 2015 con la sesta stagione, ed è ormai da tre anni che si pensava a un lungometraggio cinematografico. La storia del progetto ruotava attorno alla famiglia Crawley e alla servitù che ha vissuto e lavorato in una residenza di campagna inglese a cavallo del 20° secolo, chiamata appunto Downtown Abbey.

Nel corso degli anni, la serie si è guadagnata 3 Golden Globe, 15 Emmy Awards, un BAFTA e un totale di altre 69 nomination agli Emmy. Ancora oggi, grazie a questi numeri, Downton Abbey è il programma televisivo non americano più nominato nella storia degli Emmy.

Nel cast troveremo Dame Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery e Elizabeth McGovern, più Imelda Staunton (Maleficent, Doctor Who), Geraldine James (Sherlock Holmes), David Haig (Killing Eve), Tuppence Middleton (Sense8), Simon Jones, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore. Inoltre, farà una breve apparizione anche Matthew Goode.