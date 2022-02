Downton Abbey: Una Nuova Era, Maggie Smith nel trailer del sequel del film evento

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer officiale italiano di Downton Abbey: Una Nuova Era, sequel della pellicola uscita nel 2019 e dell'omonima serie televisiva andata in onda dal 2010 al 2015 sul canale britannico ITV. Inizialmente prevista per questo marzo, l'uscita della pellicola nelle sale è fissata adesso al 28 aprile 2022.

La famiglia Crawley torna in questo sequel evento in cui l'elemento caratterizzante la storia sarà l'incombere del cinema stesso, con i protagonisti che ospiteranno le riprese di un film sulla loro storia proprio nella dimora che fa da sfondo alle vicende di Downton Abbey.

Il film diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes vedrà il ritorno dei volti già noti ai fan, eccezion fatta per Lily James, che non è tornata a interpretare la cugina Rose a causa di altri impegni lavorativi. Inoltre, i fan hanno notato un grande assente nel teaser di Downton Abbey 2: si tratta di Matthew Goode, che interpreta Henry Talbot, il marito di Lady Mary. In Downton Abbey: Una Nuova Era vedremo anche delle new entry: Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï.

Come deduciamo dal nuovo trailer e già anticipato dallo sceneggiatore Julian Fellowes, la Lady Mary interpretata da Michelle Dockery continuerà ad avere un ruolo centrale, in quando madre del prossimo Conte di Grantham: "Come sappiamo dall'ultimo film, Mary non è formalmente a capo della famiglia, ma di certo è lei che manda avanti tutto" ha dichiarato Fellowes. "Stiamo provando a segnare un cambiamento, il fatto che i Crawley di Downton sono quasi negli anni '30, appena all'inizio del mondo moderno".

Downton Abbey: Una Nuova Era uscirà nelle sale italiane il 28 aprile 2022.