Downton Abbey: diamo uno sguardo ai nuovi poster dedicati ai personaggi

Il cast di Downton Abbey è pronto a tornare, ma questa volta lo farà attraverso l'adattamento cinematografico della nota serie TV. Per l'occasione, oggi sono stati diffusi i character poster che ci permettono di ammirare da vicino gli attori della serie ideata da Julian Fellowes.

Le nuove immagini arrivano dopo che a maggio era stato reso disponibile il primo poster ufficiale di Downton Abbey. In questi nuovi possiamo notare la presenza di Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Joanne Froggat e molti altri. Mentre, invece, come preventivabile non sarà presente Dan Stevens.

Il film sarà diretto da Michael Engler, una presenza non nuova all'interno del team artistico di Downton Abbey, dato che si è occupato in passato della regia di quattro episodi nel corso delle sei stagioni della serie TV. Il film si collegherà direttamente alla sua controparte televisiva e continuerà a raccontare le vicende della ricca e aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori all'interno della dimora nello Yorkshire del Conte e della Contessa di Grantham.

Il film di uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 ottobre, mentre il 13 settembre sarà distribuito in quelle britanniche e il 20 in quelle americane. Nel caso ve lo foste perso, potete visionare il primo trailer di Downton Abbey.