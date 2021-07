Downton Abbey 2, spostata l'uscita del film: ecco quando arriverà nelle sale

Dopo il grande successo del primo film di Downton Abbey, la popolare serie tv tornerà al cinema con un secondo lungometraggio, sebbene un po' più tardi del previsto...

Lo scorso febbraio Focus Film e Universal Pictures avevano annunciato l'inizio delle riprese del secondo film di Downton Abbey, comunicando anche che i Crawley e il resto dei personaggi della serie tv ideata da Julian Fellowes sarebbero tornati sugli schermi in tempo per le festività natalizie.

Tuttavia, sembra che sarà sarà la primavera la stagione dei grande ritorni, dato che l'uscita del film è stata appena spostata al 18 marzo 2022, giorno in cui sarà distribuito non solo in patria, ma anche a livello internazionale.

Dovremo dunque attendere qualche mese in più per vedere cosa è successo a Downton dopo la visita della famiglia reale nel primo lungometraggio, ma non temete: ci saranno comunque tutti i vostri personaggi preferiti, ai quali si aggiungeranno anche i nuovi arrivati Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Downton Abbey 2 sarà diretto da Simon Curtis (Vi presento Christopher Robin, Marilyn) e scritto da Julian Fellowes, mentre Gareth Neame, Liz Trubridge e lo stesso Fellowes faranno da produttori per la pellicola.

Voi avete visto il primo film di Downton Abbey? Cosa ve ne è sembrato? E cosa vi aspettate dal secondo? Fateci sapere nei commenti.