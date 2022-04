Downton Abbey 2 - Una nuova era, parla James-Collier: 'Thomas intraprenderà una relazione'

Downton Abbey 2 è arrivato in sala nella giornata di oggi, e i fan sono subito corsi al cinema a godersi il nuovo film dedicato alla celebre famiglia inglese. In una recente intervista Robert James-Collier ha parlato del suo personaggio, Thomas Barrow, che a quanto pare avrà una nuova relazione.

Come ricorderete, l'orientamento sessuale del personaggio è stato esplorato nel corso della serie tv, dove è stata rivelata la sua omosessualità. Da qui in poi le cose non sono state molto positive per lui, non fino alla fine del film del 2019, in cui ha condiviso un bacio con il cameriere Richard.

James Collier ha raccontato in esclusiva a Digital Spy che a suo parere con "Hollywood che arriva a Downton Abbey", l'esistenza mondana e quotidiana dei servitori cambia. "Stavolta [noi camerieri] otteniamo un po' di glamour e facciamo in modo che altre persone ci servano per la prima volta [...] Thomas intraprende una relazione, un'amicizia, che potrebbe aprire a una miriade di possibilità", ha aggiunto. "Chi lo sa? Ma è tutto piuttosto eccitante per lui."

Per l'attore il finale non sarà del tutto positivo o negativo, ma piuttosto enigmatico. Laura Carmichael, che interpreta Lady Edith, ha aggiunto: "Adoro questa storia di Barrow e credo solo che ci sia una chimica davvero interessante".

Non ci resta che attendere per vedere. Intanto ecco il trailer di Downton Abbey - A New Era.