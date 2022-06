Downton Abbey 2 - Una nuova era arriva in streaming su Peacock

Downton Abbey 2 è arrivato in sala lo scorso Aprile, attirando un buon numero di spettatori. La celebre serie ha infatti sempre avuto un buon seguito, e i due film realizzati dopo la sua conclusione sono stati sorprendentemente ottimi. Adesso Peacock annuncia che Downton Abbey: A New Era farà il suo debutto in streaming il 24 Giugno.

Ma non è finita qui, perché lo streamer ha anche rivelato il lancio di un nuovo canale di Downton Abbey 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per far sì che i fan possano darsi una rinfrescata prima dell'arrivo del film sulla piattaforma negli USA. In ogni caso tutte le 6 stagioni della serie, il primo film e lo speciale di un'ora The Manners of Downton Abbey sono attualmente disponibili su Peacock. In Italia, invece, Dowton Abbey è interamente disponibile su Amazon Prime Video.

Per chi non lo avesse ancora visto, questo è un film decisamente pieno di sorprese. Infatti in A New Era la famiglia Crawley accoglie una troupe cinematografica a Downton, nonostante Robert Crawley non sia proprio convinto di questa decisione, giunta necessariamente perché la sua sontuosa dimora ha un disperato bisogno di un nuovo tetto e di riparazioni che saranno coperte finanziariamente proprio dalla produzione. A questo punto, dunque, Lady Mary resta al comando dell'abitazione, dove lavora a stretto contatto con il produttore Jack Barber, mentre la famiglia si reca nel sud della Francia per scoprire un mistero sulla Contessa Dowager.