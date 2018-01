Downsizing - Vivere alla grande, l'ultimo film con Matt Damon, si mostra in un nuovo spot

La divisione italiana della Paramout Pictures ha da poco caricato online una clip intitolata “”, tratta dall’imminente film di prossima uscita con il premio Oscar. Diretto da Nebraska ), la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane il

Leisureland sembra essere davvero la terra promessa per la coppia di protagonisti interpretati da Damon e da Kristen Wiig o almeno questo è quello che racconta loro la promoter del programma ideato per ridurre il sovraffollamento del pianeta. Dietro, tuttavia, un nuovo mondo rimpicciolito a poco più di dodici centimetri si nascondono grandi difficoltà che Paul Safranek dovrà affrontare per dare un rinnovato senso alla propria vita.

In Downsizing - Vivere alla grande, film di apertura della 74a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un gruppo di scienziati norvegesi scopre il modo di restringere le dimensioni degli uomini ad esseri viventi di dodici centimetri. I coniugi Safranek, il cui patrimonio verrà moltiplicato nella nuova comunità di appartenenza, decideranno allora di abbandonare la stressante vita condotta fino ad ora in Omaha. Una scelta questa che aprirà le porte a nuovi cambiamenti ed avventure.

Dopo la collaborazione in Sideways - In viaggio con Jack che ha portato Alexander Payne e Jim Taylor a vincere l’Academy Award nella categoria Migliore sceneggiatura non originale, i due tornano a scrivere uno script assieme per la commedia Downsizing – Vivere alla grande. Nel cast artistico ci saranno anche Christoph Waltz (Bastardi senza gloria), Hong Chau (Big Little Lies), Udo Kier (Melancholia), James Van Der Beek (Dawson’s Creek), Neil Patrick Harris (How i met your mother) e Laura Dern (Star Wars: Gli Ultimi Jedi).