Downsizing - Vivere alla grande: Matt Damon nelle nuove clip in italiano

Matt Damon è il protagonista della pellicola, affiancato da Kristen Wiig; con loro anche il due volte Premio Oscar Christoph Waltz, Hong Chau e Jason Sudeikis. La sceneggiatura è opera di Payne, a quattro mani con Jim Taylor, con cui ha vinto un Oscar per Sideways - In viaggio con Jack. Su queste pagine trovate la nostra recensione della pellicola, che ha inaugurato la 74ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Downsizing – Vivere alla grande è una commedia fantascientifica e surreale che racconta la storia di un uomo deciso a sottoporsi a un processo di miniaturizzazione per entrare a far parte di una particolare comunità, il tutto per venire incontro al forte problema di sovrappopolazione del pianeta Terra.

Leisureland sembra essere davvero la terra promessa per la coppia di protagonisti interpretati da Damon e da Kristen Wiig o almeno questo è quello che racconta loro la promoter del programma ideato per ridurre il sovraffollamento del pianeta. Dietro, tuttavia, un nuovo mondo rimpicciolito a poco più di dodici centimetri si nascondono grandi difficoltà che Paul Safranek dovrà affrontare per dare un rinnovato senso alla propria vita.

L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 25 gennaio 2018, mentre negli States ha fatto il suo esordio lo scorso 22 dicembre.