Downsizing, il film con Matt Damon e Christoph Waltz si mostra in due nuovi spot TV

Spingendo sulla campagna promozionale, laha quest'oggi rilasciato online due nuovi spot TV ufficiali di Downsizing " target="_blank">Downsizing, nuova commedia sci-fi diretta dal brillanteche vede tra i protagonisti

Dai rispettivi titoli "perché diventare mini" e "benvenuti a Leisureland", i due nuovi filmati ci introducono al fantastico e piccolissimo mondo ideato da Payne, eco sostenibile e pro-ambiente. La storia del film racconta infatti di un uomo deciso a sottoporsi a un processo di miniaturizzazione per entrare a far parte di una particolare comunità, il tutto per venire incontro al forte problema di sovrappopolazione del pianeta Terra.



Una volta sottoposti al processo di miniaturizzazione, però, non è più possibile tornare indietro, e indovinate un po'? Qualcosa andrà ovviamente storto per i coniugi Safranek interpretati da Damon e Kristen Wiig, dando il via a una successione di eventi davvero particolare che farà rivalutare alla coppia l'idea di vivere in grande ma da piccoli per il bene di un pianeta alla stremo delle forze.



Downsizing vedrà nel cast anche Hong Chau, Jason Sudeikis, Rolf Lassgard, Udo Kier, Neil Patrick Harris, Laura Dern, James Van Der Beek e Joaquim de Almeida, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 gennaio.