Downsizing con Matt Damon arriva in home video, la clip esclusiva per Everyeye

Può un essere umano essere alto appena 15 centimetri? Assolutamente si, come scopriamo nella clip esclusiva di Downsizing, disponibile in DVD e Blu-ray a partire dal 23 maggio 2018 grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Quando gli scienziati trovano il modo di rimpicciolire gli esseri umani fino a quindici centimetri di statura, Paul Safranek (il premio Oscar Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) decidono di sottoporsi al processo con la speranza di una vita migliore in un lussuoso mondo in miniatura. Piena di avventure che cambiano la vita e infinite possibilità, Leisureland offre molto di più della semplice ricchezza: Paul scopre un mondo totalmente nuovo e capisce che siamo destinati a qualcosa di più grande.

Nel mondo in miniatura si riducono all'osso i consumi di elettricità, di conseguenza si abbatte l'inquinamento, Leisureland può così diventare un autentico paradiso in Terra - in miniatura ovviamente. Girato da Alexander Payne, regista nominato più volte agli Oscar, Downsizing vede nel cast anche l’attore premio Oscar Christoph Waltz (Django Unchained) e Hong Chau in una straordinaria performance che le è valsa la candidatura ai Golden Globe e ai premi SAG. Lo trovate in DVD, Blu-ray e sulle varie piattaforme di noleggio in streaming.