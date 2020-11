Downsizing, Alexander Payne aveva scelto Paul Giamatti come protagonista, ecco perché

Questa sera alle 21:05 sul Canale 20 di Mediaset verrà trasmesso Downsizing - Vivere alla grande che tutt'oggi rimane l'ultimo film scritto e diretto da Alexander Payne; uscito nel 2017, la sua produzione risale a parecchi anni fa, con Payne che inizialmente intendeva reclutare Paul Giamatti per il ruolo che poi fu affidato a Matt Damon.

In realtà, nonostante il film sia uscito solo nel 2017, la sua produzione risale a molti anni prima: Payne vi aveva iniziato a lavorare nel lontano 2004, ovvero subito dopo la fine dei lavori su Sideways e sarebbe dovuto essere il suo film successivo; tuttavia, il progetto venne temporaneamente accantonato a favore di altri che in quel momento avevano maggiori probabilità di venire realizzati. Fu così che il regista si mise al lavoro prima su Paradiso Amaro con George Clooney e successivamente su Nebraska, che valse la nomination agli Oscar per Bruce Dern.

Il lavoro sulla sceneggiatura di Downsizing continuò per ben due anni e mezzo e all'epoca i protagonisti scelti da Payne erano Paul Giamatti - con il quale aveva collaborato in Sideways - e Sacha Baron Cohen. Anche Reese Whiterspoon era collegata al progetto fin dal 2009; l'attrice era già stata diretta da Payne in Election nel 1999. Tuttavia, questa nuova collaborazione tra Giamatti e il regista due volte Premio Oscar sfumò e nel novembre 2014 Matt Damon firmò come protagonista della pellicola.

Nel 2016, invece, Kristen Wiig prese il posto lasciato dalla Whiterspoon nei panni della moglie del protagonista. Purtroppo, la pellicola non andò bene al box-office e la critica lo accolse tiepidamente già all'indomani della presentazione ufficiale alla Mostra di Venezia nell'agosto 2017. Ad oggi possiamo considerare Downsizing il primo vero tonfo nella carriera di un regista fenomenale di cui aspettiamo impazienti l'arrivo del prossimo film.