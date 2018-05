Down a Dark Hall, primo trailer ufficiale del thriller con protagonista Uma Thurman

È quest'oggi grazie alla Lionsgate Movie che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Down a Dark Hall, adattamento dell'omonimo romanzo YA diretto da Rodrigo Cortés (Buried) che vede protagonista anche una perfida e malefica Uma Thurman.

La storia del film segue una problematica ragazza inviata nella misteriosa Blackwood Boarding School, gestita dall'intransigente ed eccentrica preside Madame Duret. Esplorando i labirintici e oscuri corridoi della scuola, Kit e i suoi nuovi compagni scopriranno poi come Blackwood Mano nasconda al suo intero, tra le sue pareti e nelle sua fondamenta un segreto ormai radicato da secoli nel paranormale.



Il romanzo di Lois Duncan è tra i più apprezzati gothic young adult degli ultimi anni, con una trama avvincente e protagonisti ben caratterizzati per il suo genere d'appartenenza. Sarà per questo che l'apprezzata Stephenie Meyer (Twilight) ha deciso di produrre l'adattamento del libro, adattato per il grande schermo da Mike Goldbach e Chris Sparling.



Down a Dark Hall vede nel cast anche AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman, Victoria Moroles, Noah Silver, Taylor Russell e Rosie Day, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 17 agosto 2018, mentre per l'Italia non è ancora stata fissata una release ufficiale.



Curiosi di vedere questo Down a Dark Hall? Fatecelo sapere nei commenti.