'Avrei dovuto essere l'ispettore Callaghan!', la rivelazione di John Wayne

“Ecco perché mi chiamano 'Harry la carogna', perché frego sempre tutti quanti”, recitava Clint Eastwood nel cult poliziesco "Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!" (in originale semplicemente "Dirty Harry”).

Ebbene, questa battuta si adatta perfettamente ad una clamorosa rivelazione della nemesi cinematografica del buon vecchio Eastwood, ovvero il leggendario John Wayne. Tra i due, ritenuti universalmente i volti per antonomasia del genere western, non è mai corso buon sangue. La faida tra Clint Eastwood e John Wayne, due facce della stessa medaglia, continua a far sentire la propria eco fino ai nostri giorni, con l'aggiunta di nuovi retroscena che amplificano il già vasto repertorio.

Com’è noto ad ogni cinefilo, il ruolo dell’ispettore Callaghan ha fornito un notevole contribuito alla fama di Clint Eastwood, consacrandolo definitivamente a livello internazionale, dopo il glorioso passato negli spaghetti-western.

La serie di film Dirty Harry, però, avrebbe dovuto avere un altro protagonista e, clamorosamente, sarebbe dovuto essere proprio John Wayne. Stando alle parole contenute nella sua biografia John Wayne: The Man Behind the Myth, il Duca ricevette, all’epoca, la proposta ufficiale per il ruolo principale della saga, ma lo rifiutò categoricamente in quanto questo era stato precedentemente offerto ad un’altra indimenticabile star, niente di meno che Frank Sinatra.

L’inaspettata decisione di John Wayne, a posteriori, non ha assolutamente trovato terreno fertile, consegnando uno dei personaggi più iconici della storia del cinema al rivale di una vita, Clint Eastwood. Lo stesso interprete di Ringo di Ombre Rosse ammise: “Lasciare quel ruolo è stato un errore”, riconoscendo il passo falso dettato dal suo insaziabile ego.

Don Siegel, il regista de Il caso Scorpio è tuo!, riconobbe la fortuna di aver lavorato con il leggendario Nessuno dei capolavori di Sergio Leone, dichiarando: “John Wayne era semplicemente troppo vecchio e si sarebbe opposto a molte delle cose che Clint avrebbe fatto. Clint non si preoccupava mai della propria immagine, a differenza di Wayne".

La storia ci racconta anche di quando Eastwood cercò di costruire ponti tra sé e Wayne con la proposta di collaborazione per il progetto The Hostiles, ricevendo una risposta assolutamente negativa e subendo aspre critiche verso i propri lavori, che a detta del Duca non descrivevano accuratamente il genere western.

Ad ogni modo, questo duello a distanza è ormai parte integrante delle carriere di entrambi, arrivando a definire una dicotomia meta-cinematografica. Non ci resta dunque, in attesa dell’ultimo film di Clint Eastwood, che rivedere le loro immense opere senza tempo.