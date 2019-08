Dovevano esserci battute sull'Holiday Special in Solo: A Star Wars Story!

L'Holiday Special è una delle pagine più buie della storia di Star Wars, molto più della furia dei fan all'esordio di Jar Jar Blinks, più anche delle reazioni inorridite davanti a QUELLA scena di Leila in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il film per la TV girato come speciale natalizio è qualcosa che lo stesso George Lucas ha cercato di rimuovere dalla sua memoria e addirittura di rinnegare, adducendone la responsabilità al network televisivo che lo produsse e dichiarandosi disposto a rintracciare ogni copia esistente dello speciale per distruggerla a suon di martellate.

Missione destinata a fallire, naturalmente: lo Star Wars Holiday Special resterà per sempre impresso a fuoco nelle menti dei fan della saga, tra i quali annoveriamo ovviamente anche Jon Kasdan. Il regista di Solo: A Star Wars Story ha infatti ammesso di aver fallito nel tentativo di inserire più di una battuta sullo speciale nel suo film.

"Sì, ne abbiamo girate diverse versioni. Mi piacciono i riferimento allo Star Wars Holiday Special ed ho provato ad infilarne anche più di una, fallendo. Una delle cose frustranti di girare un film su Star Wars è che non puoi avere una vera anteprima come per gli altri film, quindi non puoi testare certi scherzi come vorresti" ha spiegato il regista tramite Twitter a una fan che ha colto il riferimento presente nel film.

Per la cronaca, la scena in questione è presente sulla sceneggiatura di Solo: A Star Wars Story e prevede un riferimento ad Attichituk, padre di Chewbecca presente appunto nel famigerato speciale natalizio.

Il film sulla vita di Han Solo non fu comunque un gran successo al botteghino: per Ron Howard la cosa fu colpa dei troll. Il compositore della colonna sonora del film, comunque, fa parte di coloro che ne vorrebbero un seguito.