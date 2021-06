Doug Liman, che porterà Tom Cruise nello spazio, avvisa Jeff Bezos: ecco cosa ha detto

La scorsa settimana è circolata la notizia che il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, a luglio avrebbe effettuato un viaggio nello spazio a bordo di uno dei suoi razzi Blue Origin. Qualche giorno dopo il boss della Virgin, Richard Branson, ha annunciato di aver modificato i suoi piani per andare nello spazio per cercare di battere sul tempo Bezos.

Dell'argomento ha parlato il regista Doug Liman, che dovrebbe intraprendere un viaggio nello spazio insieme all'amico Tom Cruise. La coppia non solo volerà fuori dalla nostra atmosfera ma lavorerà con Space X di Elon Musk e la NASA, potenzialmente filmando anche alcune sequenze a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Detto questo, Liman ha espresso il proprio pensiero sul viaggio nello spazio organizzato da Bezos:"Va bene. Se possiamo ispirare i bambini a studiare scienze. Sono cresciuto sognando di andare nello spazio. Sono un po' snob a riguardo perché Blue Origin non sta per andare molto in alto. Tipo, è spazio ma non lo è. Penso davvero che la Luna e oltre sia lo spazio".



Nei giorni scorsi è stato specificato che New Shepard, il mezzo sui chi viaggerà Bezos, decollerà il 20 luglio e si solleverà per oltre 60 miglia da terra per soli 11 minuti. Il confine non ufficiale che divide l'atmosfera terrestre dallo spazio è noto come linea di Karman, descritta a circa 62 miglia dal livello del mare. A tal proposito il discorso di Liman potrebbe essere corretto nel caso in cui Bezos non superasse questa linea.



Jeff Bezos partirà insieme al fratello per un viaggio spaziale a brevissimo e nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato tutti i dettagli.