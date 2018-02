Doug Jones vorrebbe tornare nel ruolo di Billy Butcherson nel sequel di Hocus Pocus

I fan della Disney potrebbero ricevere un nuovo incantesimo e vedere concretizzarsi un sequel di, film della Disney diretto danel 1993 e diventato un cult nel corso degli anni. A parlare di nuovo del film è, che ha rivelato il desiderio di tornare in un possibile sequel del film anni '90.

La storia delle sorelle Sanderson è ben conosciuta dai bambini degli anni '90 ma il cuit di Kenny Ortega non è mai riuscito a tornare sugli schermi con un sequel o un remake. Sono state molte le voci nel corso degli anni sulla possibilità di riaprire il libro degli incantesimi e realizzare un nuovo capitolo, riunendo le tre attrici protagoniste, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Tuttavia il progetto è sempre naufragato.

Doug Jones è però tornato a parlare dell'argomento recentemente. Nonostante abbia smentito le voci che lo vedono partecipe di un eventuale nuovo progetto, Jones ha dichiarato:"Si parlava di fare un sequel del tipo 'vent'anni dopo..', in cui sarei stato coinvolto. In realtà mi hanno contattato e ho chiesto di tornare nel ruolo di Billy Butcherson".

Jones ha proseguito, affermando che non è così impensabile che la fiamma nera della candela possa tornare ad accendersi:"Non è così impensabile. Tutte le notizie che ho letto su questo film sembra che..non sono sicuro che si possa trattare di un reboot/remake o di un sequel '20 anni dopo'. La trama è ancora molto nebulosa. Sarò pronto nel caso mi chiamino".

L'attore potrebbe riferirsi all'atteso sequel di Tina Fey oppure si tratta di qualcos'altro? Certo, non esisterebbe un sequel senza il ritorno delle tre attrici protagoniste nei ruoli di Winifred, Sarah e Mary. Tutte e tre in passato si dissero disposte a tornare per un seguito.

Doug Jones è noto per i suoi lavori in film di genere fantasy e horror. Recentemente ha recitato nel ruolo della creatura in La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro e in quello dell'alieno Saru nella serie Star Trek: Discovery.

Il ruolo di Billy Butcherson è stato uno dei primi nella carriera dell'attore e lo stesso regista Kenny Ortega ha dichiarato che preferirebbe un sequel con il cast originale che un reboot per Disney Channel.

Hocus Pocus è ormai diventato un cult di Halloween degli ultimi decenni. Il film inizia nel 1693, dove a Salem tre streghe, Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) rapiscono una bambina con lo scopo di rubarle la vita. Dopo il tentativo di salvataggio da parte del fratello (Sean Murray), trasformato in un gatto nero, le tre vengono impiccate e risvegliate tre secoli dopo. Due adolescenti (Omri Katz e Vinessa Shaw) e la piccola Dani (Thora Birch), dovranno sconfiggerle per sempre. Il film venne prodotto dalla Walt Disney Pictures.