Doug Jones, "il più famoso attore che non avete visto" al centro del video Great Big Story

Le ultime ore hanno portato lo splendido La forma dell'acqua e il buona trionfare agli Oscar 2018 come Miglior Film e Miglior Regista, ma dare vita al Dio acquatico del progetto non sarebbe stato possibile senza la collaborazione del grande

Se non vi siete mai appassionati alla sua carriera, allora difficilmente lo riconoscerete nella foto della news, ma quell'attore magrolino e slanciato ha prestato il suo volto a molti dei film del regista messicano, partendo da Il Labirinto del Fauno, passando per i due Hell Boy e arrivando fino alla creature ne La forma dell'Acqua.



In occasione del trionfo del film agli Oscar, così, Great Big Story ha deciso di raccontare in 4 minuti di video la carriera del "più famoso attore che non avete mai visto", mettendo al centro della scena Jones a volto scoperto, senza strenue sessioni di trucco. Quello che viene fuori è un amore per il cinema davvero profondo, legato soprattutto alla voglia di stupire e al concetto di creazione, che passa per gli artifici tecnico-stilistici per essere poi modellato sulla stessa pelle umana, la sua.



Vi ricordiamo che La forma dell'acqua ha anche trionfato ieri nelle categorie Miglior Scenografia e Miglior Colonna Sonora, quest'ultima firmata dal grande Alexandre Desplat, al suo secondo Oscar dopo Grand Budapest Hotel.