Dottor Dolittle: il remake con Robert Downey Jr. rinviato al 2020

2 Ottobre 2018, ore 11:15 di Matteo Regoli

The Voyage of Doctor Dolittle, remake del classico del 1967 con protagonista la star del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr., è stato posticipato al 2020. La saga del dottor Dolittle ha origine nel 1920 nel romanzo La storia del dottor Dolittle, di Hugh Lofting. Lofting ha scritto un totale di 13 libri con protagonista il Doctor Dolittle, prima della sua morte avvenuta nel 1947. Nel corso degli anni il personaggio è stato adattato diverse volte per lo schermo, grande e piccolo: il più popolare e il più conosciuto è sicuramente quello con protagonista Eddie Murphy, che uscì negli anni '90. Il film ha generato ben quattro sequel prima che venisse annunciata una nuova iterazione con protagonista Downey Jr., che inizialmente sarebbe dovuto uscire nel maggio 2019. Ora The Voyage of Doctor Dolittle è stato posticipato di diversi mesi e la nuova data di uscita è stata fissata per il 17 gennaio 2020. Apparentemente, dietro la decisione della Universal ci sarebbe la volontà di dare al film una finestra di lancio più illustre all'estero, soprattutto in Cina. Finora non ci sono stati molti aggiornamenti relativi al film, nonostante la produzione possa vantare un cast vocale all-star che comprende Tom Holland, Rami Malek, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Selena Gomez e John Cena. Inoltre, Antonio Banderas e Michael Sheen sono stati ingaggiati per ruoli live-action.

FONTE: The Wrap Quanto è interessante?







3