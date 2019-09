Dottor Destino potrebbe essere il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe

Stando a quanto suggerito da MCU Cosmic, noto fan-site storicamente vicino e sempre ben informato circa ogni voce di corridoio proveniente dai Marvel Studios, il produttore Kevin Feige potrebbe introdurre Dottor Destino prima del film stand-alone dei Fantastici Quattro.

Questo perché, sempre secondo il rumor, nelle intenzioni del cineasta ci sarebbe l'idea di rendere l'iconico Victor Von Doom il nuovo villain dell'interno MCU, così come Thanos lo è stato nel corso della Infinity Saga.

La decisione sarebbe stata presa anche per dare più originalità al futuro film di Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e la Torcia Umana, dato che Dottor Destino è sempre stato il villain delle uscite cinematografiche dei Fantastici Quattro, perfino nel mai pubblicato adattamento che Roger Corman realizzò negli anni '90. Del resto i Fantastici Quattro quando si tratta di avversari hanno praticamente l'imbarazzo della scelta, e l'interesse principale di Feige sarebbe quello di realizzare un film del tutto originale e diverso da quelli passati.

Il rumor non tira in ballo il film stand-alone di Doctor Doom creato da Noah Hawley, ma specula sulla possibilità che il personaggio venga introdotto addirittura in una sua serie televisiva per Disney+. Per il momento non ci resta che continuare a monitorare la situazione, dunque rimanete sintonizzati sui nostri canali per ricevere ogni aggiornamento del caso.

