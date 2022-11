Dottor Destino non sarà in Black Panther 2: esordirà nella post-credit di Fantastici 4?

Altra settimana, altro grosso rumor sull'attesissimo reboot dei Marvel Studios dedicato ai Fantastici Quattro, e soprattutto nuova indiscrezione sull'esordio dell'iconico villain Dottor Destino nel franchise del Marvel Cinematic Universe.

Come riportato in precedenza, Dottor Destino non sarà il villain principale di Fantastici Quattro ma potrebbe comunque comparire nel film, come anticipato dal famoso insider Jeff Sneider. Durante l'ultima puntata del suo podcast The Hot Mic, infatti, lo scooper - rivelatosi più volte affidabile in passato - ha dichiarato che Dottor Destino apparirà nella scena post-credit di Fantastici Quattro: "Mi è stato confermato che il Dottor Destino non sarà il villain del film, ma apparirà nella scena a metà o dopo i titoli di coda. Sarà introdotto così."

Le parole di Sneider vanno a braccetto con quelle più ufficiali e dirette di Nate Moore, produttore dei Marvel Studios, che qualche giorno fa in occasione di un'intervista promozionale per Black Panther Wakanda Forever aveva confermato che Dottor Destino non è presente nel nuovo film di Ryan Coogler.

Un'eventuale - se confermata - introduzione di Victor Von Doom nella scena post-credit di Fantastici Quattro lascerebbe molte domande aperte sul ruolo futuro del personaggio nel MCU: il film della Prima Famiglia Marvel uscirà nel 2025 e sarà il primo capitolo della Fase 6, l'atto finale della Saga del Multiverso, e con Avengers: Secret Wars all'orizzonte chissà che Destino non possa tornare proprio in quel film per ottenere un ruolo più sostanzioso: i fan dei fumetti Marvel, infatti, di certo sanno che il villain ebbe una parte fondamentale nel crossover che ispirerà il film MCU.

Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.