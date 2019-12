Dormammu avrebbe dovuto fare una comparsa in Avengers: Endgame

Chi non muore si rivede, anche quando fallisce nel tentativo di conquistare l'universo: è il caso di Dormammu, che dopo esser stato raggirato e cacciato da Doctor Strange nell'origin film con Beneditct Cumberbatch, avrebbe dovuto ripresentarsi per una breve apparizione in Avengers: Endgame.

La sequenza in questione è stata tagliata dalla versione finale del film, ma è ovviamente possibile leggerla nella sceneggiatura integrale dell'opera di Joe ed Anthony Russo. Parliamo del momento in cui Hulk viaggia a ritroso nel tempo per convincere l'Antico a cedergli la Gemma del Tempo, indispensabile per riportare in vita le vittime di Thanos.

Nella versione estesa della scena il personaggio di Tilda Swinton avrebbe dovuto mostrare a Bruce Banner quello che sarebbe stato il destino della sua linea temporale senza la Gemma: quella che ci saremmo ritrovati davanti sarebbe stata una realtà cupa, tetra, nella quale Dormammu ha ovviamente avuto la meglio su Doctor Strange ed è riuscito ad inglobare l'intero universo.

Un argomento decisamente convincente, che non sarebbe bastato comunque a dissuadere Hulk dal suo intento. La presenza di Dormammu, comunque, non è l'unica differenza tra la scena descritta nello script e quella vista in Avengers: Endgame. Nel caso vogliate scoprire altre curiosità sul film dei Russo, comunque, l'intero script di Avengers: Endgame è ora disponibile online.