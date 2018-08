Dora l'Esploratrice: Michael Peña sarà il padre di Dora

Michael Peña, protagonista di Ant-Man & The Wasp, si è unito al cast del live-action di Dora l'Esploratrice per impersonare il padre della protagonista.

L'annuncio arriva a poche ore dalla conferma che Eva Longoria darà invece il volto alla madre di Dora.

Il film è diretto dall'11 volte vincitore del premio Emmy James Bobin (I Muppets, Muppets Most Wanted, Flight of the Conchords) e segna il debutto sul grande schermo del personaggio protagonista delle celebre serie tv per bambini Dora l'Esploratrice, andata avanti per quattordici stagioni dal 2000 al 2014. Il film è una produzione Paramount Players e Nickelodeon ed è finanziato dal governo del Queensland attraverso la Screenland Queensland.

La data di uscita prevista è quella del 2 agosto 2019.

Dora l'Esploratrice vede Isabela Moner (Transformers: The Last Knight, Sicario: Day of the Soldado, Instant Family) nel ruolo della protagonista, una ragazza che ha passato tutta la sua vita ad esplorare la giungla coi suoi genitori ma che dovrà affrontare la sfida più impegnativa di tutte ... il liceo. Si ritroverà a guidare Boots (la sua migliore amica, una scimmia), Diego, e un gruppo di adolescenti in un'avventura per salvare i suoi genitori e risolvere un mistero impossibile dietro una civiltà Inca perduta.

Nel cast anche il celebre attore spagnolo Eugenio Derbez, che interpreta Alejandro, un misterioso abitante della giungla che cerca di proteggere gli adolescenti dai teppisti. Oltre a lui Micke Moreno, Nicholas Coombe, Madeleine Madden e la candidata all'Oscar Adriana Barraza.

Michael Peña può essere visto sugli schermi dei cinema italiani in Ant-Man & The Wasp, e ha recentemente terminato le riprese di The Mule, un film poliziesco con Clint Eastwood e Bradley Cooper. Inoltre, prossimamente comparirà nella quarta stagione di Narcos: Messico, che arriverà su Netflix entro la fine del 2018.