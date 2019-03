Dora e la Città Perduta: ecco il primo trailer ufficiale

Come promesso, è arrivato il primo trailer di Dora e La Città Perduta, adattamento cinematografico della famosa serie animata per bambini Dora l'Esploratrice.

Nel filmato promozionale, che come al solito potete visionare comodamente nell'articolo, vengono mostrati per la prima volta scene esclusive del progetto, di cui i fan finora hanno avuto solo un assaggio tramite il poster ufficiale con Isabella Moner.

Vediamo la giovane protagonista insieme ai suoi genitori (tra cui Michael Peña nel ruolo del padre), esploratori di professione che stanno per partire alla volta di un'antica città Inca che si pensa perduta da secoli: naturalmente la giovane protagonista Dora vorrebbe andare con loro, ma gli adulti vorrebbero che si concentrasse nella scuola.

Cresciuta nella giungla all'insegna della ventura, la ragazza si ritrova improvvisamente al liceo, circondata dai suoi coetanei e completamente spaesata dalle leggi comportamentali della società (simpatica la scena del metal detector all'ingresso della scuola). I guai però la troveranno anche lì, e infatti il trailer nella seconda parte ci mostra che Dora e alcuni suoi amici verranno rapiti da un cercatore di tesori rivale dei genitori della protagonista, anche lui intenzionato a trovare la città Inca.

Dalla CGI per ricostruire la sua scimmia Boots, che sembra particolarmente economica, fino alle scene d'azione poco originali, è chiaro fin da subito che il target del film non sia particolarmente elevato, e che punti agli stessi spettatori della serie televisiva animata. Ma non è detto che non possa venir fuori un prodotto divertente.

Staremo a vedere quando il film arriverà nelle sale italiane, il prossimo 3 agosto. Intanto, potete recuperare i simpatici poster ufficiali, particolarmente ispirati.