Doppio taglio: Halle Berry sarà la protagonista del remake

La Sony sta mettendo in cantiere il remake di Doppio taglio, pellicola thriller uscita nel 1985 e con protagonisti Glenn Close e Jeff Bridges.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, sarà Halle Berry a ereditare i panni che furono della Close nel film di Richard Marquand (quest’ultimo noto per aver diretto anche Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi).

Il film originale, scritto da Joe Eszterhas (noto per gli script di Basic Instinct e Showgirls, entrambi diretti da Paul Verhoeven), seguiva la storia dell’avvocatessa Teddy Barnes (Close) che viene assunta da un uomo accusato del brutale omicidio della moglie. Quest’ultima infatti era una miliardaria il cui patrimonio, morendo, è finito tutto nelle mani del marito, che diventa quindi il principale indiziato dell’omicidio. L’avvocatessa Barnes dovrà riuscire a dimostrare la sua innocenza in corte.

All’epoca, a fronte di un budget di 15 milioni di dollari, la pellicola riuscì a incassarne circa 40 milioni, oltre a ricevere una calorosa accoglienza da parte della critica. Robert Loggia, scomparso nel dicembre 2015, riuscì a conquistare per questo lavoro una nomination come miglior attore non protagonista agli Oscar del 1986.

Il remake, invece, sarà prodotto da Doug Belgrad (Peter Rabbit) e Matti Leshem (The Shallows), ma al momento non ci sono né sceneggiatori né registi collegati al progetto. Halle Berry, Premio Oscar per Monster’s Ball e volto noto agli amanti dei cinecomics per aver intepretato in diverse pellicole dedicate agli X-Men il personaggio di Tempesta, è recentemente apparsa in Kingsman: The Golden Circle e la vedremo prossimamente nel dramma Kings, al fianco dell’attuale Agente 007, Daniel Craig.