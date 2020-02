Il doppiatore di Sonic è un fan del gioco, per lui è stato un onore partecipare al film

Ben Schwartz è stato ospite del Jimmy Kimmel Live, e durante il talk show ha rivelato di essere un grande fan di Sonic The Hedgehog. Dopo aver giocato ai videogiochi ha avuto l'occasione di doppiare il porcospino blu nel film in uscita.

Il Super Bowl ci ha portato un trailer di Sonic del tutto nuovo e ormai il film è in dirittura di arrivo. Jimmy Kimmel esordisce chiedendo ironicamente al protagonista chi mai andrà a vedere Sonic il giorno di San Valentino, dato che uscirà proprio in quella data. Schwartz risponde istantaneamente: "Le migliori persone dell'universo"

In seguito Schwartz ha avuto modo di rivelare a tutti la sua passione per i giochi a cui il film è ispirato: "È pazzesco, perché lo giocavo nel 1991. Ero un grandissimo fan dei giochi, e poi quando stavano facendo questo film e mi hanno chiesto se volessi partecipare... è un sogno che si è avverato.

Ha inoltre affermato che per lui rappresenta l'occasione di far conoscere il personaggio anche a chi non ne ha mai sentito parlare, così da diffondere l'amore per Sonic ovunque, e proprio a partire dal giorno di San Valentino.

Potremo assistere al ritorno di Jim Carrey grazie a Sonic, dato che interpreterà il Dr. Robotonik. A tal proposito Ben Schwartz ha dichiarato di non riuscire a considerarsi la star di un film in cui c'è anche Jim Carrey, a testimonianza del rispetto per il grande attore comico.

In Italia il film uscirà il 13 febbraio 2020