Il doppiatore internazionale di Rocket potrebbe aver svelato degli spoiler da Endgame

La Marvel ce la sta mettendo tutta per non svelare alcun segreto dal suo Avengers: Endgame tanto che anche nella featurette di ieri non è presente alcuna nuova scena dal cinecomic dello studio.

ATTENZIONE! SPOILER!



Ma a svelare dei potenziali spoiler del film potrebbe averci pensato Sergio Zurita, doppiatore internazionale del personaggio di Rocket Raccoon che, nel corso di un'intervista, si è lasciato andare ad alcuni presunte rivelazioni sulla pellicola dei fratelli Russo. "Posso dirvi che il film vi porterà dal ridere alle lacrime" spiega il doppiatore "Un personaggio chiave morirà. Non posso dirvi altro, c'è di più, ma non so se ho già detto troppo". Secondo Zurita, dunque, un personaggio chiave dovrebbe morire e lasciare, quindi, il Marvel Cinematic Universe per sempre.

E, anche se non è chiaro chi sarà, Zurita promette anche dei cambiamenti drastici per Thor: "Ci saranno delle cose irreversibili. Quel che accadrà con Thor è davvero molto, ma molto interessante". E riguardo il suo personaggio, Rocket, afferma: "Il film è davvero intenso. Ritroviamo Rocket in maniera differente. Lui è sempre arrabbiato e pronto a sparare, qui sta meditando. Sarà veramente molto triste". A quanto pare, inoltre, il procione condividerà la scena con "un personaggio a sorpresa" che i fan non si aspettano!

Mentre lo studio continua a promuovere l'uscita del film con la diffusione, recente, di alcuni character poster, ricordiamo che Avengers: Endgame uscirà nei cinema italiani il prossimo 24 aprile. Qui nella news trovate anche una featurette IMAX.