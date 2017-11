Dopo Avengers 4, l'Universo Cinematografico Marvel non sarà più lo stesso

Se da una parte abbiamo Avengers: Infinity War , il cui trailer arriva domani, e super-atteso dai fan, è indubbio che molti sono curiosi di scoprire anche di cosa tratterà il prossimo, in arrivo nel 2019.

Qualche ora fa vi abbiamo svelato quali supereroi torneranno nel cast di Avengers 4, adesso l'interprete di Hope Van Dyne/Wasp in Ant-Man and the Wasp, Evangeline Lilly, ha parlato della pellicola e ha stuzzicato i fan riguardo l'importanza del cinefumetto di Peyton Reed per il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

"Quando ho sentito, per la prima volta, di Infinity War e della direzione che stavano intraprendendo, ho avuto una sorta di deja vù che mi ha riportato ai tempi di Lost. E' un po' come in Lost, quando tutto è cambiato e abbiamo perso il terreno solido sotto i nostri piedi. Ed Ant-Man and the Wasp avrà un ruolo importante in tutto questo" afferma l'attrice "Questi personaggi sono esperti del Regno Quantico. In Ant-Man and the Wasp fanno tutto il possibile per entrare in maniera sicura nel Regno Quantico e tornare indietro, perché nel primo film Scott Lang ci riesce. Se lui ce l'ha fatta, perché non possiamo noi? Se ci riusciremo in Ant-Man and the Wasp, questo aprirà le porte ad un nuovo multi-verso con cui giocare. Non sono quella che sta scrivendo queste storie, quindi non vi dirò cosa hanno pensato di realizzare. Ma vedo del potenziale in tutto questo".

"Francamente, se non ci fosse stato Kevin Feige al comando, sarei stata davvero nervosa riguardo il perdere questi pilastri dell'Universo Cinematografico Marvel Studios ed i personaggi che hanno spianato la strada a Wasp" continua la Lilly "Quando Kevin mi ha parlato della storia di Infinity War, ho capito: ci stiamo muovendo in una nuova Fase. Il colore di questa nuova Fase può essere visto chiaramente in film come Ant-Man, i Guardiani della Galassia, Thor: Ragnarok. Sono più colorati, c'è una realtà solare, giocosa in cui stiamo entrando".