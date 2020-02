Il DOP di Joker era preoccupato per lo stato di salute di Joaquin Phoenix dopo il film

La performance di Joaquin Phoenix nei panni di Joker è chiaramente tra le più apprezzate dell'ultimo periodo e sta facendo incetta di tutti i premi a disposizione, a cui si aggiungerà probabilmente anche l'Oscar al miglior attore domenica notte. Ma la sua prova ha anche generato alcune preoccupazioni sul set della pellicola.

Tra i più preoccupati per lo stato di salute dell'attore c'era anche Lawrence Sher, direttore della fotografia del film di Todd Phillips, anch'egli candidato all'Oscar quest'anno. Quando gli è stata posta questa domanda, il dop ha risposto: "Nessuno mi aveva fatto questa domanda, però sì ero un po' preoccupato. Lo ero, anche perché pensavo a cosa era accaduto a Heath Ledger subito prima dell'uscita del film. Era come un piccolo tarlo nella mia testa, l'essere preoccupato quando alcune persone affrontano qualcosa in maniera così profonda. Come essere un personaggio che ha la pazzia dentro, come può ripercuotersi su loro? Ero preoccupato per quello".

Sher ha poi ribadito di essere stato più preoccupato per lo stato di salute fisica di Phoenix sul set, dato che aveva perso un'ingente quantità di peso, affermando che lo teneva d'occhio costantemente: "Volevo solo passargli qualche sandwich, perché aveva perso così tanto peso".

Pronto a conquistare il suo primo Oscar in carriera, Phoenix negli ultimi giorni non si è fatto distrarre dai party di premiazione di Hollywood e ha continuato a sostenere le cause animaliste e ambientalista con cui è da sempre schierato in prima linea. L'ultimo contributo con un cortometraggio per combattere il climate changing.

Lungo poco più di tre minuti il video è realizzato in collaborazione con le associazioni ambientaliste no-profit Extinction Rebellion e Amazon Watch ed ha il preciso scopo di sensibilizzare sulla problematica della deforestazione e degli incendi che negli ultimi mesi stanno distruggendo ettari di foreste ed interi habitat.

Descrivendo il corto, che troverete in alto, Phoenix ha dichiarato: "L'ho fatto per aumentare la consapevolezza degli effetti dell'industria della carne e dei latticini sui cambiamenti climatici. Il fatto è che stiamo brutalmente tagliando e bruciando le foreste pluviali e stiamo vedendo gli effetti negativi di tali azioni in tutto il mondo. Le persone non si rendono conto che c'è ancora tempo, ma solo se agiamo ora e apportiamo cambiamenti radicali ai nostri consumi. Non vediamo l'ora che i governi risolvano questi problemi per noi. Non possiamo aspettare fino alle elezioni per provare a fare questi cambiamenti. Abbiamo la responsabilità personale di apportare cambiamenti nella nostra vita e agire ora".

Joker è tornato nelle sale italiane ieri 6 febbraio per cavalcare questo ultimo tratto di stagione dei premi.