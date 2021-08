Doom Patrol, l'account Twitter prende in giro i Marvel Studios?

Agosto è un gran mese per i fan dei supereroi. Dal lato DC stiamo assistendo al ritorno di Stargirl e Titans mentre dal lato Marvel ha appena debuttato su Disney+ la serie animata What If...?. E proprio quest'ultima è stata oggetto di un tweet da parte dell'account di Doom Patrol che avrebbe tirato una frecciatina alla compagnia rivale...

Come si può immaginare dal titolo, la serie Marvel What If...? gioca sulla premessa delle possibilità alternative per far vedere in ogni episodio "Cosa sarebbe accaduto se..." fosse successa una determinata cosa piuttosto che un'altra.

Riprendendo questo concetto, e approfittando dell'attenzione che sta avendo l'hashtag sui social, l'account ufficiale di Doom Patrol ha voluto fare del flaming e tirare una frecciatina ai Marvel Studios, per quanto scherzosa e con una punta di autoironia sospettiamo che possa essere.

"E se foste in grado di fare dei film che non sono camp?" leggiamo infatti nel tweet del profilo.

Ovviamente, potete immaginare le risposte che sono seguite.

"E se chiudeste il becco?".

"E se vi preoccupaste di realizzare una buona serie, invece di cercare di parlare male di chi vi è superiore? Non siete al loro livello".

"Complimenti, molto maturi. Non guarderò più questo show".

Tra i vari commenti c'è però anche chi sostiene che il tweet sia riferito non alla Marvel (o comunque, non solo), ma alla propria stessa compagnia, mentre altri si limitano a scrivere "Immaginate prendere sul serio questo tweet" o "Mi sembra di star guardando litigare i miei genitori".

Intanto, un nuovo episodio di What If...? è disponibile ogni settimana su Disney+, mentre la terza stagione di Doom Patrol arriverà il 23 settembre su HBO Max.