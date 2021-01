Doom Patrol 3, iniziano le riprese: gli stuntman condividono una foto celebrativa

Dopo diversi mesi d'attesa, la produzione dell'attesissima terza stagione di Doom Patrol è finalmente cominciata, e per celebrare l'inizio delle riprese tutto il team di stuntman e stuntwoman si è riuniti insieme in una foto per annunciare la lieta notizia ai fan della serie targata HBO Max.

Lo scatto proviene ovviamente dal dietro le quinte dello show ideato da Jeremy Carver e con protagonisti Brendan Fraser, Alan Tudyk, Matt Boomer, Timothy Dalton, April Bowlby e Diane Guerrero. Proprio grazie alla foto possiamo anche notare i diversi protocolli di sicurezza attivi sul set per la prevenzione del contagio da covid-19, come ad esempio il distanziamento sociale e l'uso obbligatorio della mascherine (che ricordiamo non essere altrettanto obbligatorio in tutti gli stati U.S.A).



Come noto, la terza stagione di Doom Patrol andrà esclusivamente su HBO Max, la nuova piattaforma di streaming di proprietà di TimeWarner dove tra l'altro farà il suo esordio l'attesissimo Zack Snyder's Justice League. Non è ovviamente ancora chiaro quando Doom Patrol 3 potrà debuttare sul servizio, ma l'idea è che i nuovi episodi dovrebbero arrivare entro la fine dell'estate 2021, alla peggio il prossimo autunno.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Doom Patrol 2. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.