Doom Patrol 2, tutta l'estroversa famiglia DC riunita nelle foto del finale di stagioneL'

Ci siamo, anche quest'anno la fenomenale ed eccentrica Doom Patrol di DC Universe è giunta alla sua conclusione, per l'esattezza al nono e ultimo episodio della seconda stagione, intitolato "ax Patrol", che andrà in onda sulla piattaforma streaming e su HBO Max il prossimo 6 agosto e di cui possiamo mostrarvi alcune immagini ufficiali.

Nella sinossi ufficiale di Doom Patrol 2 "Wax Patrol" si legge: "Prima di salvare l'intero mondo dalla follia di Candlemaker, tutta la Doom Patrol deve prima confrontarsi con i loro immaginari amici d'infanzia. Nel frattempo, Jane riflette sulla prima volta che Miranda è diventata primaria e Dorothy deve compiere una scelta fatidica ed essenziale".



Il nono episodio sarà purtroppo l'ultimo di una seconda stagione ridotta a causa del lockdown, che ha impedito di completare in tempo le riprese di tutti gli episodi, dunque si è deciso di comprimere un po' il secondo arco narrativo e riprendere successivamente con la terza stagione, si spera a Pandemia sotto controllo se non addirittura terminata.



Questo significa però che l'episodio si concluderà con un bel cliffhanger e che ci vorrà un po' prima di scoprire risposte a diverse domande o la sorte dei vari personaggi. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi lasciamo alla speculazione su di una morte illustre in Doom Patrol 2.