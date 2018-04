Doom: il nuovo film avrà una protagonista donna, Amy Manson!

Ricordate tutta la storia del battibecco tra Dwayne Johnson e gli admin (o chi per loro), della pagina Twitter di Doom? Bene, ora non solo sappiamo che verrà fatto un nuovo film, ma la protagonista sarà una donna, Amy Manson, già vista nei panni di Merida in Once Upon a Time.

Qualche tempo fa Dwayne Johnson ha dichiarato apertamente che il suo primo film tratto da un videogioco, Doom, fu un fallimento completo. Non che avesse torto eh, ma faceva parte di quella che era, all'epoca, una schiera di pellicole a tema videogame, che non sono riuscite a sfondare, una volta adattate per il grande schermo. Doom ebbe il grosso problema, oltre alla mancanza di dialoghi, di aver modificato delle parti fondamentali del videogioco, quelle che, naturalmente, i fan avrebbero voluto vedere.

Tuttavia il reboot sarà diverso, almeno dalle ultime notizie uscite sulla pellicola. Infatti, come riportato dall'attrice Nina Bergman - che farà parte del progetto - la sceneggiatura sarà decisamente migliore rispetto a quella del film a cui partecipò The Rock.

Il personaggio principale del film sarà interpretato dalla Manson (Once Upon A Time). Inoltre, Tony Giglio dirigerà la pellicola e il film inizierà presto le riprese in Bulgaria.

Nella prima pellicola "un gruppo di archeologi scopre nel deserto un portale in grado di condurre ad un'antica città marziana, chiamato in seguito Arca. Vent'anni dopo un gruppo di scienziati stanziati sulla base spaziale Olduvai ivi costruita viene brutalmente attaccato da un nemico di origine sconosciuta; il dottor Carmack, a capo della spedizione scientifica, riesce ad inviare una richiesta di aiuto sulla Terra. Ad occuparsi della missione di recupero viene incaricata la squadra di marine facente capo al comandante Sarge e comprendente, tra gli altri, il soldato John "Reaper" Grimm, tormentato da una tragedia nel recente passato e in cattivi rapporti con la sorella Samantha, dottoressa operante proprio su Olduvai. La squadra ha il compito di eliminare la minaccia, contenere la situazione e, in casi estremi, di proteggere a qualsiasi costo il portale affinché il pericolo non raggiunga la Terra."