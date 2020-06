Doom, Dwayne Johnson vomita a causa del videogame e odia il film

Stasera torna in onda Doom, horror sci-fi del 2005 diretto da Andrzej Bartkowiak con protagonisti le star Karl Urban, Rosamund Pike e Dwayne 'The Rock' Johnson.

Il film è ispirato alla celebre serie di videogame sparatuttto, con la quale proprio il grande The Rock ha un rapporto piuttosto complicato: anche se ha ribadito più volte di essere un fan del primo capitolo del franchise, ha anche ammesso durante un'intervista concessa a John Stewart al The Daily Show che il videogame gli causò una forte nausea, ai limiti del vomito.

Facendo parte del filone dei film tratti dai videogame, anche Doom ha sofferto della celebre maledizione che impedisce a questi prodotti di ottenere successo e soprattutto l'apprezzamento voluto: sempre Johnson ha concordato sulla pessima fattura del film durante un'intervista per la fase promozionale di Rampage, altro suo film tratto da un videogame: "Ho vissuto la maledizione dei videogioco al cinema con Doom", disse a Total Film. "Pur essendo basato su un videogioco molto popolare è stato un film incredibilmente senza successo. Con Rampage ho voluto assicurarmi che ci fosse quel tipo di fascino e quel tipo di umorismo che, per me personalmente, in Doom mancava".

Voi cosa ne pensate? Quale preferite fra i due film? E qual è la vostra opinione in merito alla maledizione dei videogame al cinema? Ditecelo nella sezione dei commenti.

