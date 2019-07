Doom: Annilihation, fissata la data d'uscita ufficiale in home video ad ottobre

Qualche ora fa è stata ufficialmente annunciata la data d'uscita di Doom: Annilihation, nuovo adattamento cinematografico del videogioco ideato da id Software e pubblicato per PC nel 1993, uscendo successivamente per console. La pellicola non avrà una distribuzione nelle sale ma uscirà direttamente nella versione home video, in Blu Ray e DVD.

Doom: Annihilation è un thriller esplosivo e terrificante, ambientato sulla luna più oscura di Marte, dove un gruppo di scienziati hanno scoperto un antico portale che consente il teletrasporto in tutto l'universo.

Nonostante venga considerata un'incredibile scoperta per l'umanità intera, si tratta di una porta per l'inferno che risveglia una serie di demoni che intendono rubare le anime di tutti coloro che trovano sulla propria strada. Per fronteggiare questa minaccia serve il tenente Joan Dark insieme alla sua unità di marines d'élite, impegnati ad impedire ai demoni di conquistare la Terra.



Attraverso un breve comunicato sul feed ufficiale di Doom: Annihilation, è stata annunciata la release per il 1° ottobre. Il post mostra le copertine dei DVD dove campeggia una creatura con caratteristiche simili a quelle di un alieno gigante mutato in qualche tipo di bestia ferita con zanne che gocciolano della melma demoniaca.

La data d'uscita è stata posticipata per consentire ai tecnici del VFX, in primis, di avere più tempo per creare queste bestie infernali.

Qualche mese fa è stato diffuso il primo trailer con Amy Manson, dopo che a marzo era stato ufficializzato il titolo.