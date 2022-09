Dont' Worry Darling, KiKi Layne:'Tagliata dalla maggior parte delle scene'

Nei giorni scorsi è uscito nelle sale il discusso Don't Worry Darling, il nuovo film diretto da Olivia Wilde con protagonisti Florence Pugh e Harry Styles. Nel cast è presente anche KiKi Layne, che tuttavia ha ricordato con ironia sui social di essere stata tagliata da buona parte delle sequenze nel montaggio finale.

Nel film di Wilde Layne interpreta Margaret e sui social ha condiviso un post per celebrare l'uscita nelle sale del film insieme al collega Ariel Stachel.

La didascalia del video nel quale Layne compare insieme a Stachel è piuttosto eloquente:"La cosa migliore di Don't Worry Darling è che ho avuto la fortuna d'incontrare Ariel Stachel. Ci hanno tagliato fuori dalla maggior parte del film ma noi prosperiamo nella vita reale".



Le parole di Layne sono state condivise da Stachel, che ha replicato alla dimostrazione d'amicizia della collega con diverse foto dal set del film con l'attrice:"La mia parte preferita della mia esperienza in Don't Worry Darling. Questa donna ha fatto un lavoro fenomenale [...]".



Il film di Olivia Wilde ha debuttato alla grande: Don't Worry Darling si piazza in Top 3, con un incasso al debutto da 19 milioni di dollari.

Le polemiche intorno alla lavorazione si sono accese per settimane: dal litigio a distanza tra Shia LaBeouf e Olivia Wilde sino al presunto sputo di Harry Styles nei confronti del collega Chris Pine, prontamente smentito.



Ecco la nostra recensione di Don't Worry Darling.