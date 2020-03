Donnie Yen è così veloce con la spada che le sue scene sono state girate in slow motion

L'attesissimo live action diretto da Niki Caro è sicuramente una delle pellicole, Disney e non, più attese del 2020. Adesso la regista ha rivelato che, per essere sicura di cogliere ogni movimento di Donnie Yen durante le sue scene con la spada, è dovuta ricorrere a riprese in slow-motion.

"Uno dei miei momenti preferiti sul set è stata la prima volta che ho sperimentato le abilità nelle arti marziali di Donnie Yen nella vita reale. Come comandante Tung, fa una dimostrazione di spade di fronte a tutte le reclute, ma quando lo vidi in azione per lo stupore la mia macella arrivò fino a terra. Il modo in cui si muoveva e i movimenti della spada erano così rapidi che non riuscivo letteralmente seguirnli in tempo reale. Ho dovuto girare di nuovo la sequenza al rallentatore, solo per vedere cosa stava facendo. È stato sorprendente!"

A quanto pare, Mulan ha in serbo molte sorprese per i fan dell'eroina cinese e, stando alle dichiarazioni della regista e anche alle nuorese anteprime della pellicola (qui il final trailer), il live-action Disney prenderà a piene mani dalla più elegante scuola di combattimento del cinema asiatico, con e senza armi, precedentemente mostrata in pellicole cult quali La tigre e il Dragone (2000) e La foresta dei pugnali volanti (2004), due tra gli ultimissimi capolavori di genere.

Nonostante le misure preventive anti-Coronavirus, sembra che l'uscita statunitense di Mulan non sarà posticipata e che la pellicola punti ad un esordio da record con 85 milioni: scoprite la nuova canzone di Christina Aguilera per la colonna sonora del film e rifatevi gli occhi con la speciale featurette che rivela gli stunt di Donnie Yen e Jet Li.