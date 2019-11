Donnie Yen torna a vestire i panni del Maestro di Wing Chun nel teaser di Ip Man 4

È stato pubblicato il teaser trailer ufficiale dell'atteso e annunciato Ip Man 4, quarto capitolo della saga di arti marziali dedicata al maestro di Wing Chun che allenò Bruce Lee, nella serie cinematografica interpretato dal grande Donnie Yen, che torna anche qui a vestire i panni del protagonista.

La storia del quarto capitolo della saga segue Ip Man che arriva a San Francisco, negli Stati Uniti d'America, dove il suo miglior studente, Bruce Lee, ha sconvolto la comunità locale di arti marziali aprendo una nuova scuola di Wing Chun. Insieme a Yen figureranno anche due grandi nomi del panorama della arti marziali quali Scott Adkins nei panni del "villain" Barton Geddes e Danny Chan in quelli del mitico Bruce Lee.



Nel teaser di Ip Man 4 viene annunciato che il film diretto ancora una volta da Wilson Yip (già dietro ai tre capitolo precedenti) uscirà nelle sale americane il prossimo dicembre 2020, per l'esattezza il 20 del mese, ma per l'Italia non c'è nessuna data ufficiale e probabilmente non sarà distribuito nelle sale ma arriverà direct to video o su qualche piattaforma streaming.



Siete curiosi? Siete affezionati alla saga di Ip Man? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.