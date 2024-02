Donnie Yen protagonista di Kung Fu, film remake della serie tv cult con David Carradine

In attesa di capire se anche lui farà parte del cast del già annunciato ufficialmente John Wick 5, l'attore di Hong Kong Donnie Yen ha trovato il suo prossimo progetto hollywoodiano: un remake di Kung Fu, la serie tv cult degli anni '70.

Targata 87North e Universal Pictures, il film sarà prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella , con David Leitch scelto per la regia. Stephen Chin ha scritto la sceneggiatura, col progetto che sarà prodotto anche da Stephen L’Hereaux e Ed Spielman, creatore della serie televisiva originale Kung Fu, che tornerà in qualità di produttore esecutivo.

La serie originale, prodotta dalla ABC, vedeva David Carradine nei panni di un esperto di arti marziali fuggito dalla Cina dopo l'assassinio del suo maestro. Il protagonista vagava per il Vecchio West aiutando gli oppressi e resistendo al razzismo dilagante mentre eludeva gli assassini che cercavano di ucciderlo. Era sempre pacifico, almeno finché non veniva provocato...cosa che accadeva almeno una volta ad episodio.

"Donnie Yen è sia un attore di immenso talento che una leggenda del cinema d'azione, ed è un privilegio avere un vero maestro di arti marziali alla guida di questo nuovo film", ha affermato Leitch. "Con Donnie come nostro protagonista, sarà un'emozione collaborare con lui, con i nostri partner creativi e con la Universal per reinventare questa amata storia televisiva per il grande schermo”.

Per altri contenuti, Donnie Yen ha confermato che farà Ip Man 5, i cui lavori dovrebbero iniziare prossimamente.