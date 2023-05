Donnie Yen farà Ip Man 5! La star di John Wick 4 tornerà nel ruolo che l'ha reso celebre

In attesa di scoprire se Donnie Yen sarà il protagonista del nuovo spin-off di John Wick attualmente in lavorazione, dal Festival di Cannes 2023 attualmente in corso è stato annunciato un nuovo pacchetto di film action capitanati dalla star, tra i quali spunta anche Ip Man 5.

I film, venduti dalla Mandarin Motion Pictures di Hong Kong al mercato di Cannes, sono intitolati Flash Point Resurgence, Misjudgment e appunto Ip Man 5: Yen, visto recentemente nell'acclamato John Wick: Capitolo 4 al fianco di Keanu Reeves, è diventato noto in tutto il mondo proprio grazie alla saga di Ip Man, incentrata sulle gesta del vero gran maestro di Wing Chun che fu anche insegnante di Bruce Lee. La puntata precedente, intitolata Ip Man 4: The Finale e pensata originariamente per concludere la saga, ha incassato oltre 176,3 milioni di dollari al botteghino mondiale dopo la sua uscita nel 2020 (in Italia fu presentata in anteprima al Far East Film Festival).

Andando avanti, anche Flash Point Resurgence è un sequel, che si collegherà al Flash Point del 2007, interpretato oltre che da Donnie Yen anche da Collin Chou e Louis Koo. Nessun regista è stato ancora rivelato per i progetti, ma come forse saprete tutti e quattro i film di Ip Man e Flash Point sono stati diretti da Wilson Yip. Il terzo titolo del pacchetto, Misjudgement, è co-prodotto con la casa di produzione cinese Huace Pictures. I dettagli della trama devono ancora essere rivelati.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.