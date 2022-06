Donnie Darko: Jake e Maggie Gyllenhaal torneranno a lavorare insieme dopo il cult del 2001

Jake Gyllenhaal lavorerà ad un nuovo progetto con sua sorella Maggie Gyllenhaal. I fratelli hanno già lavorato insieme in precedenza, ma questa sarà la loro prima collaborazione dall'acclamato film cult del 2001, del quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Donnie Darko.

In precedenza, avevano recitato insieme in due film diretti dal padre Stephen Gyllenhaal, A Dangerous Woman del 1993 e Homegrown del 1998. Di recente, mentre Jake ha recitato nel MCU e in The Guilty di Antoine Fuqua, un remake di un film danese, Maggie ha lasciato il segno dietro la macchina da presa, ottenendo una nomination all'Oscar per La figlia perduta.

In un'intervista con InStyle, Jake descrive l'imminente collaborazione, raccontando che i due lavoreranno insieme "solo in modo creativo, non come attori, cosa che mi piace così tanto". Anche se non riesce a spiegarlo, sembra entusiasta di lavorare di nuovo al suo fianco, descrivendo la sorella come "una scrittrice incredibile" e "una regista incredibile":

"Oh, vabbè. Voglio dire, non lo so. In realtà ne parliamo ora più che mai e mi piacerebbe lavorare con lei. Stiamo lavorando insieme su qualcosa in questo momento, solo in modo creativo, non come attori, cosa che mi piace così tanto".

"Non credo di poterlo ancora dire. Ma è una scrittrice incredibile, ed è una regista incredibile, e lo so da molto tempo. E ora il mondo lo sa. E quindi mi piacerebbe lavorare con lei. Mi piacerebbe recitare in uno dei suoi film o ovunque lei abbia bisogno di me. Da quando siamo bambini, sono stato fondamentalmente il suo assistente, quindi continuerò ad esserlo. Sono il suo fratellino, e se qualcuno è un fratello minore, capisce cosa intendo".

Per concludere, vi ricordiamo che Jake Gyllenhaal reciterà nel nuovo thriller Cut and Run.