Donnie Darko, Jake Gyllenhaal e Seth Rogen non avevano capito di cosa parlasse il film!

Donnie Darko, nonostante non avesse incassato molto all'uscita, nel corso degli anni è diventato un vero e proprio cult. Oltre a lanciare la carriera di Jake Gyllenhaal, la pellicola ha dato il via ad un filone di film thriller-psicologici che tuttora funziona tantissimo ed è molto apprezzato al cinema.

Il fatto che il film avesse lanciato un nuovo "stile", non lo mise sicuramente al riparto da una trama complessa e, in alcuni punti, particolarmente cervellotica. Ad anni di distanza Donnie Darko continua ad essere una delle pellicole meno "capite" della storia recente e che, nel corso del tempo, è stata vittima di decine di migliaia di interpretazioni e tentativi di comprensione. Lo stesso Jake Gyllenhaal ha ammesso che Donnie Darko gli ha cambiato la vita, lanciandolo nel mondo di Hollywood e nel cinema d'autore.

La realtà è che, però, nonostante l'attore rimanga infinitamente grato al film e al regista che decise di scritturarlo, ancora ha difficoltà a capire il senso della storia. Addirittura, all'uscita della pellicola, Gyllenhaal e Seth Rogen ammisero di non avere idea dell'argomento principale del film poichè troppo confusi dalle riprese e da una storia al limite del cervellotico. Il dubbio non ha sfiorato solo loro ma tantissime altre persone che hanno dovuto vedere la pellicola più di una volta, a distanza di tempo, per capirne l'effettivo significato.

Nel frattempo il regista ha svelato quanto a convincerlo a girare il film sia stato James Cameron. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!