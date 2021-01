Donnie Darko compie 20 anni, Jake Gyllenhaal:'Quel film mi ha cambiato la vita'

La carriera di Jake Gyllenhaal prese slancio nel 2001. In quell'anno il ventunenne Jake partecipò da protagonista a Donnie Darko di Richard Kelly, cult del nuovo millennio che proprio in questi giorni compie vent'anni. Il film venne presentato al Sundance Film Festival e in queste ore Jake Gyllenhaal ha ricordato sui social quell'esperienza.

"Ho tirato fuori la sceneggiatura e alcuni oggetti da Donnie Darko... È stato distribuito 20 anni fa oggi. È un film che ha cambiato la mia vita e la mia carriera ed è stato irreale vedere questa storia trovare una vita dopo la vita con un nuovo pubblico e nuove generazioni, eppure quello che Donnie ha detto a Roberta Sparrow è ancora vero:'C'è così tanto da aspettarsi'. Grazie a tutti i fan che sono venuti da me nel corso degli anni con quello sguardo confuso sui loro volti e mi hanno chiesto:'Che ca**o sta facendo Donnie Darko??' Buon ventesimo compleanno Donnie! Continuiamo a confondere le persone. Brindiamo ad altri 20" ha scritto l'attore.



Nel post Gyllenhaal ha condiviso alcune foto che ritraggono del materiale del film, tra cui la sceneggiatura e la lettera a Roberta Sparrow.

Donnie Darko è ambientato nel 1988, nel periodo del confronto elettorale tra George Bush Sr. e Michael Dukakis, e racconta la storia di Donnie Darko (Jake Gyllenhaal), un ragazzo che si salva dalla caduta del motore di un aereo sulla sua stanza grazie al sonnambulismo, che lo porta ad uscire di casa seguendo un personaggio misterioso travestito da coniglio.

Il cast del film comprende anche Jena Malone, Mary McDonnell, Drew Barrymore, Noah Wyle e Patrick Swayze. Donnie Darko ebbe anche un sequel, S. Darko, rivelatosi un autentico flop, sia di critica che di pubblico.



