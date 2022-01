Donnie Brasco, Johnny Depp fu scelto... Grazie al suo arresto!

Non c'è dubbio che Johnny Depp sia stata la scelta giusta per il ruolo di Joseph D. Pistone in Donnie Brasco: la star di Pirati dei Caraibi confezionò in occasione del film di Mike Newell una delle sue prove più convincenti e amate, ma non tutti conoscono la strana vicenda che lo portò a prender parte al film.

Il nome di Depp era infatti probabilmente già in lizza per il ruolo di Donnie Brasco all'epoca del casting: perché l'attore di Edward Mani di Forbice ottenesse la parte a discapito della concorrenza, però, fu fondamentale un evento tutt'altro che piacevole per il nostro Johnny.

In piena coerenza con la sua vita mai priva di emozioni di ogni genere, infatti, Depp fu arrestato nel 1994 dopo aver letteralmente devastato una camera d'albergo: una vicenda di cronaca che ebbe però dei risvolti positivi, dal momento in cui, stando alle parole dello sceneggiatore Paul Attanasio, furono proprio i suoi guai giudiziari a rendere l'attore il preferito degli addetti al casting.

Secondo Attanasio, infatti, l'arresto avrebbe conferito a Depp quell'aura da star maledetta che avrebbe portato la gente a considerarlo un individuo "dark e pericoloso": perfetto, insomma, per il ruolo dell'infiltrato in una cosca mafiosa! Cosa ne pensate? Credete sia stata la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Donnie Brasco.